Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2023 15:48

İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Odeyse ve Hula beldesinin çevresini ağır topçu atışları ile hedef aldı.

İsrail'in ayrıca Hunin ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini de yine topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre Kefr Kella beldesindeki bazı hedefler de vuruldu ve bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Hizbullah'tan iki yeni saldırı

Öte yandan Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşim birimde yer alan Beyt Hillel askeri noktası ve Birket Rişe'deki askeri noktaya "uygun silahlarla" saldırdığını belirtti.

Hizbullah daha önce Mitat askeri noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları Türkiye'de 4 yıl kalabilecek
16:15
Kazakistan ordusu, milli İHA ANKA-S'yi filosuna dahil etmeye hazırlanıyor
16:15
Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi
16:12
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
16:03
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
15:58
Yurt dışından getirilen taşıt ve mobil cihazlarda yeni düzenleme
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkarılmaya başlandı
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ