Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) Genel Delegesi Stanislas Guerini, sosyal medya sitesi Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, yerel seçim adaylarından Sara Zemmahi'yi hedef aldı.

Seçim kampanyası afişinde Zemmahi'nin başörtülü fotoğrafının bulunmasından rahatsız olan Guerini, aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin iki numaralı ismi Jordan Bardella'nın paylaştığı söz konusu afişi alıntılayarak "Gösterişli dini sembollerin" parti afişinde kullanılmasının LREM'in değerleriyle uyuşmadığını yazdı.

Guerini, "Ya bu adaylar fotoğraflarını değiştirecek ya da LREM desteğini çekecek." ifadesini kullandı.

Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leur photo, soit LREM leur retirera leur soutien. https://t.co/7jBY4sGH2j — Stanislas Guerini (@StanGuerini) May 10, 2021

Analistler, Macron'un 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe partisini geride bırakmak için sağ kanada yakın politika izlediğini aktarıyor.

Fransa'daki yerel seçimlerin bu yıl temmuz 20, 27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.