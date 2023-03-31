Fransız milletvekilleri mecliste, influencer'ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının 'evet' oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.

Ticaretle uğraşan influencer'ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencer'lara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Bununla beraber yeni yasaya göre, filtrelenmiş veya rötuşlanmış fotoğraf ya da videoların 'ücretli bir ortaklığın parçası olarak' şeklinde belirtilmesi zorunlu kılınacak. Ayrıca estetik cerrahi konusundaki tüm tanıtımlar da yasaklanacak.

Yasa, kumar ya da kripto para üzerine ücretli ortaklıkları da yasaklıyor.

İhlal durumunda 2 yıla kadar hapis

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in sunduğu düzenlemelerin ihlali için 2 yıla kadar hapis ve 32 bin 515 dolar para cezası öngörülüyor.

Ayrıca suçlu bulunan influencer'ların sosyal medyayı kullanmalarına ya da platformlardaki kariyerlerine devam etmelerine izin verilmeyecek.

Tasarının nihai olarak onaylanması için parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.