Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Hırvatistan'ın batısında bulunan Pula'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Hırvatistan medyasındaki haberlerde, Pula Havalimanı'nda kalkışa geçtikten kısa süre sonra küçük uçağın düştüğü, içinde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Almanya'ya ait olduğu düşünülen uçağın düştüğü alanda itfaiye ve sağlık ekiplerinin bulunduğu kaydedilen haberde havalimanındaki uçuşların da iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Hırvatistan
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