Yapay zeka odaklı start up OpenAI'ın geliştirdiği ve son aylarda revaçta olan yapay zeka robotu ChatGPT'ye İtalya makamları tarafından yasak getirildi.

İtalyan Veri Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, uygulamanın kullanıcı verilerine saygı göstermediği ve kullanıcıların yaşını doğrulayamadığı belirtildi.

Açıklamada, 'derhal yürürlüğe girecek olan' kararla OpenAI'ın İtalyan kullanıcıların verilerini işlenmesinin geçici olarak sınırlandırılacağı kaydedildi.

Kurum, ayrıca uygulama hakkında soruşturma süreci başlattığını duyurdu.

Bununla birlikte kurum, 20 Mart'ta uygulamanın kullanıcı konuşmalarını ve ödeme bilgilerini içeren bir veri ihlali yaşadığı bilgisini verdi.

'Verilerin toplanması ve depolanması yasal değil'

Öte yandan İtalyan yargısı, 'platformun işleyişinin temelini oluşturan algoritmaları 'eğitmek' amacıyla kişisel verilerin toplu olarak toplaması ve depolamasının' yasal olmadığına hükmetti.

Ayrıca kullanıcıların yaşını doğrulamanın bir yolu olmadığından, uygulamanın 'reşit olmayanları gelişim ve farkındalık derecelerine kıyasla kesinlikle uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığı' vurgulandı.

İhlal durumunda 20 milyon euro para cezası uygulanacak

Şirket, ilgili kararın ihlali durumunda 20 milyon euro ya da yıllık gelirlerinin yüzde 4'ü kadar para cezasına çarptırılacak.

ChatGPT'nin İtalya'da engellenmesi, Avrupa polis teşkilatı Europol'ün suçluların uygulamayı kimlik avından kötü amaçlı yazılımlara kadar dolandırıcılık ve diğer siber suçlar için kullanacakları uyarısında bulunmasının ardından geldi.

ABD'li startup OpenAI tarafından yaratılan ve Microsoft tarafından desteklenen ChatGPT, zor soruları net bir şekilde yanıtlayabiliyor, kod, şarkı ya da deneme yazabiliyor, hatta öğrenciler için zor sınavları geçebiliyor.