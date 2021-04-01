Avrupa'da COVID-19 salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa, salgının üçüncü dalgasıyla mücadele etmeye çabalıyor.

Günük vaka 59 bin 38

Fransa'da, virüsün İngiltere kaynaklı varyantına bağlı vakaların tespit edilmesinin ardından salgının durumu giderek kötüleşti. Şubat ayı ortasında günde ortalama 18 bine gerileyen yeni vaka sayısı, son günlerde 59 binin üstüne kadar çıktı.

Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka tespit edilen ve virüs nedeniyle 304 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, COVID-19'un İngiliz varyantı günlük vakaların 4'te 3'ünü oluşturuyor.

Hastanelerde kapasiteler aşıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, COVID-19'un mutasyonlu türlerinin ülkede ve Avrupa'da hızla yayıldığını ve daha ölümcül olduğunu söyledi.

COVID-19'un İngiliz varyantı salgının seyri üzerinde ciddi olumsuz etkileriyle beraber ülkede, özellikle Paris'te hastanelerde ve yoğun bakımlarda kapasitelerin aşılmış olması salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Ülke genelinde 19.00-06.00 arası sokağa çıkmak yasak

Paris'in de içinde bulunduğu 19 bölgede kısa süre önce sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınsa da bu, salgının kötü gidişatını durdurmaya ve yoğun bakımlardaki yoğunluğu azaltmaya yetmedi.

Bu durum Macron'u yeni kısıtlayıcı tedbirler almaya itti. Açıklanan yeni kararlara göre, daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece bir yılın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor.

5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahat yasak

İnsanlar evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilecekken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getiriliyor.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. Fransa Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenecek sektörlere sağlanacak desteğin ülkeye aylık 11 milyar euro ek maliyet getireceği açıklandı.

Fransızlara evden çalışmaları da teşvik ediliyor

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatılacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan'da eğitime başlayacak. Ortaokul ve liselerde ise 26 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim verilecek.

Mayıs ortasından itibaren de bazı kültürel yerler hizmet vermeye başlayacak.

Doktorlar hastalar arasında seçim yapmaya zorlanıyor

Ülkede COVID-19 vaka sayılarında önemli artış yaşanmasıyla hastanelerde ve yoğun bakımlarda tedavi görenlerinin sayısı yükseliyor. Hastanelerde 5 bin 53'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 463 kişinin tedavisi sürüyor.

Bu durumun hastaneleri salgınla mücadelede zor duruma sokması eleştirileri beraberinde getirdi.

Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin COVID-19 salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Paris'te yoğun bakım kapasiteleri aşıldı

Doktorlar, Le Monde gazetesi ve Le Journal Du Dimanche dergisinde 29 Mart'ta yayınladıkları mektuplarda, özellikle Paris'te yoğun bakım kapasitelerinin aşıldığı vurgulandı.

Hastanelerin salgınla mücadele için sahip olduğu imkanları "felaket" olarak nitelendiren doktorlar, COVID-19'a karşı uygulanan önlemlerin salgına ilişkin verileri olumlu etkilemesi için yeterli olmadığını belirtti.

Le Monde gazetesinde, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ikinci dalgadaki rakamları geride bıraktığı ancak buna rağmen salgınla mücadele eden doktorlara yeterli imkanların sağlanmadığı da belirtildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastalar arasında seçim yapılması kırmızı çizgimiz. Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının hastalar arasında seçim yapmaya mecbur kalmalarını istemiyoruz" dedi.

Aşılama çalışmaları hızlandırılacak

Fransız doktorlar, salgının etkisinin kırılması için aşılanlarının sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyor. Bugüne kadar 8,5 milyondan fazla kişinin aşılandığı Fransa'da Macron, aşı çalışmalarını hızlandırmak istiyor.

Macron'un açıkladığı takvime göre, 60-70 yaş aralığındakiler 16 Nisan, 50-60 yaş aralığındakiler 15 Mayıs ve 50 yaş altındakiler haziran ortasından itibaren aşı olabilecek. 18 yaşın üstündekiler yaz sonuna kadar aşılanabilecek.

Daha önce de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı

Fransa'da 24 Ocak 2020'de ilk COVID-19 vakalarının tespit edilmesi ve 14 Şubat 2020'de virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesinin ardından 17 Mart 2020'de ilk defa sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu önlem yaklaşık 2 ay sürdü.

Geçen yıl yaz aylarında düşen COVID-19 vakası sayıları sonbaharda yeniden yükselişe geçti. Bunun üzerine hükümet, 29 Ekim 2020'de 4 haftalığına ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamasına gitti.

Ülkede uygulanan söz konusu kısıtlamalar salgının seyrini olumlu etkilerken, 3 Nisan'dan itibaren ülkede üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu uygulama, kurallar açısından diğerlerinden farklı olarak insanlar evlerinin 10 kilometre çevresinde dolaşabilecek.

Ancak salgının gidişatı, günlük vaka sayılarındaki artış, hastanelerde ve yoğun bakımlardaki yoğunluk bakımından, salgının Mart 2020'deki durumu ile şimdiki arasında benzerlik gösterdiği değerlendiriliyor.