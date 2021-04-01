BBC’ye konuşan Okonjo-Iweala, AstraZeneca ilaç firmasının Hindistan’daki Serum Enstitüsü ile yaptığı iş birliği anlaşmasına işaret ederek, gelişmekte olan ülkelerde kullanılmayan bir kapasite bulunduğunu dile getirdi.

Okonjo-Iweala, COVID-19 aşısı üreten firmaların, yoksul ülkeleri aşı kuyruğunun sonuna bırakmalarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, söz konusu firmaların herkese yetecek kadar aşı üretmesi ya da teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Dünyada yapılan aşı dozu 577, 9 milyon

AtraZeneca’nın Hindistan ile yaptığına benzer bir anlaşmayı diğer aşı firmalarının da takip edebileceğine dikkati çeken Okonjo-Iweala, "Novovax, Johnson & Johnson ve tüm diğer firmalar aynı şeyi yapmalı" dedi.

COVID-19 aşı uygulamalarıyla ilgili verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre, dünya genelinde yapılan aşı dozu 577,9 milyona ulaştı. En çok aşı yapan ülkeler sıralamasında ilk üçte ABD, Çin ve Hindistan yer alıyor.