Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kanadalı dalgıç, donmuş göle 22 metreden atladı
Kanada’nın Quebec eyaletinde dalgıç Lysanne Richard donan göle 22 metre yükseklikten atladı.
Atlet ve aynı zamanda profesyonel bir yüksek dalgıç olan Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştireceği dalışı için aylar öncesinden iç mekanda hazırlıklar yaptı.
Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı. Yükset dalış için Chaudire-Appalaches bölgesindeki gölde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açıldı.
Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.
Yüksek dalış bir macera sporu olarak da biliniyor.
Etiketler: Kanada
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