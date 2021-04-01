İsrail ablukası altındaki Gazze şeridinde yaşayan 8 işitme engelli kadın, işitme engellilerin hakları ve işaret dili ile ilgili farkındalık oluşturmak için eğitim alıp, çizgi film üretmeye başladı.

Filistinli Hiba Ebu Cezar, "Çizgi filmleri izliyorduk ancak nasıl yapıldıklarını anlamıyorduk. Bu merkeze geldiğimde, bu işin televizyonda gördüğümüz gibi olduğunu anladım. Ve bunu öğrenmek için çok heyecanlıydım. Çizgi filmlerin nasıl yapılacağını çocuklara öğretmekten de heyecan duyuyorum" dedi.

Cep telefonuyla 2 film çektiler

Resim yeteneklerini, bir cep telefonu uygulaması ile animasyona dönüştüren Gazzeli kadınlar şimdiden iki film çekti.

Filmlerden biri işaret diliyle ilgiliyken, diğeri Gazze'de işsizliğin yüzde 50'ye yaklaşmış olmasına dikkat çekiyor.

"Çizgi film gelir kaynağı olabilir"

Filistinli kadınlar yeteneklerini gelir kaynağına dönüştürmeyi umut ediyor.

Hiba Ebu Cezar, "Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek için film üretmek istiyorum. Çünkü İşitme engelli insanlar burada iş bulamıyor. Belki çizgi film çekerek gelir oluşturabilirim diye düşünüyorum" dedi.

Filistinli kadınlar ürettikleri kısa filmler ile işitme engelli insanlara kendi hedeflerine ulaşmaları için ilham vermeyi hedefliyor.