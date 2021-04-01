Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 869, Meksika'da 577, Arjantin'de 124, Kolombiya'da 167, Peru'da 207, Şili'de 28, Ekvador'da 67, Paraguay'da 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 869 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 321 bin 515’e, 90 bin 638 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 748 bin 747’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 469 bin 849 vaka ve 74 bin 652 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 169 bin 937’ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 577 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 977 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 203 bin 210’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 238 bin 887'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 773 bin 236’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 124 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 55 bin 858’e, 16 bin 56 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 348 bin 821’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 102 bin 616 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 63 bin 422’ye çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 646 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 377’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 285 bin 515’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 207 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 81 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 548 bin 807'ye, virüse bağlı can kaybı 52 bin 8'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 468 bin 457'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 135'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 53 artışla 995 bin 538'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 931 bin 270'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 67 artarak 16 bin 847'ye, vaka sayısı da 1430 artışla 328 bin 755'e yükseldi.

Ülkede Covid-19 tespit edilen 281 bin 684 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve 1976 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 214 bin 667'ye, virüse bağlı can kaybı 4 bin 206'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 175 bin 614'e çıktı.