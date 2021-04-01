Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terumo, Pfizer'ın aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti
[Fotoğraf: Getty]
Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.
Kyodo ajansının haberine göre Terumo, geleneksel iğneden 3 milimetre daha uzun, 16 milimetrelik iğneye sahip şırınga üretimini başlattığını açıkladı.
Japon firma bu sayede, "ölü boşluk" kabul edilen ve şişenin dibinde kalan sıvı doz miktarının düşürülerek her şişeden 7 doz çekilebilmesini hedefliyor.
Firma, 20 milyon şırınga imal etmeyi planlıyor
Japonya Sağlık Bakanlığından geçen ay başında üretim onayı alan Terumo, Yamanaşi eyaletindeki tesislerinde 2021 mali yılı boyunca 20 milyon şırınga imal etmeyi planlıyor.
Şırınganın ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılarak aşılanan kişi sayısının artırılması amaçlanıyor.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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