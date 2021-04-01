Terör örgütü El Kaide'nin Amerikalıları hedef alan saldırılarında 224 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Amerikan Yüksek Mahkemesi, Sudan'ın örgüte yardım ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

Trump yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda Sudan 335 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş, aralık ayında da Sudan "terörü destekleyen ülkeler listesinden" çıkarılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'ın o parayı ödediğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Sudan'la yeni sayfa açmaya hazırız

Gelişmeyi yazılı bir açıklama ile duyuran Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtti.

Blinken, Sudan'a bu süreçteki yapıcı rolü için teşekkür etti, tazminat sürecinin tamamlanmasıyla Kongreye, "Sudan'ın egemenlik dokunulmazlığı hakkının yeniden tanımlandığını" bildirdiğini ifade etti.

Sudan'la ilgili dokunulmazlık yasası, Sudan'a ABD'deki davalara karşı koruma sağlayacak.

