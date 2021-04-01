Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: Independent
İngiltere Hz. Muhammed'e saygısızlık yapan öğretmeni tartışıyor
[ingiltere okul AA]
Yorkshire bölgesinde bulunan Batley Okulu’nda görevli öğretmenin Hz. Muhammed’in karikatürlerini göstermesi sonucu açığa alınmasının yankıları sürüyor. Ülke öğretmenin göreve iadesini isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye bölündü.
İngiltere derste Hz. Muhammed karikatürleri göstermesi nedeniyle açığa alınan öğretmenin durumunu tartışıyor.
Hz. Muhammed’e saygısızlık yapan öğretmene tepki olarak okul önünde protesto yapan velilerin ardından, bu kez karşıt görüştekiler okul önündeydi.
Görevden uzaklaştırılan öğretmenin görevine iade edilmesini isteyenler protesto gösterisi yaptı.
Okul soruşturma başlattı
Okulda bağımsız soruşturma başlatılırken, soruşturmanın Mayıs sonunda sonuçlanması bekleniyor.
Bakan, öğretmene destek çıktı
Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada konuyla ilgili özür dilemişti.
İngiliz Eğitim Bakanı Gavin Williamson şaşırtan bir açıklama yaparak, öğretmenin istifasını isteyen gösterileri "kabul edilemez" diye tanımlamıştı.
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