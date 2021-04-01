İngiltere derste Hz. Muhammed karikatürleri göstermesi nedeniyle açığa alınan öğretmenin durumunu tartışıyor.

Hz. Muhammed’e saygısızlık yapan öğretmene tepki olarak okul önünde protesto yapan velilerin ardından, bu kez karşıt görüştekiler okul önündeydi.

Görevden uzaklaştırılan öğretmenin görevine iade edilmesini isteyenler protesto gösterisi yaptı.

Okul soruşturma başlattı

Okulda bağımsız soruşturma başlatılırken, soruşturmanın Mayıs sonunda sonuçlanması bekleniyor.

Bakan, öğretmene destek çıktı

Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada konuyla ilgili özür dilemişti.

İngiliz Eğitim Bakanı Gavin Williamson şaşırtan bir açıklama yaparak, öğretmenin istifasını isteyen gösterileri "kabul edilemez" diye tanımlamıştı.

