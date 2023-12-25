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Dünya
AA 25.12.2023 18:02

Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere nakletti

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist ve Şifa hastanelerinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere nakletti.

Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere nakletti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile kurulan koordinasyonun ardından Kızılaya ait 12 ambulans Han Yunus'tan Gazze kentine doğru harekete geçti.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 21, Şifa Hastanesi'nden de 13 yaralı güneydeki hastanelere tahliye edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, Cibaliya'daki ambulans merkezine baskın yapması, oradaki ambulansları imha etmesi ve Kızılay ekiplerini burayı boşaltmaya zorlamasının ardından kuzeydeki ekiplerden ve gönüllülerden bir kısmının da tahliye edildiği bilgisine yer verildi.

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