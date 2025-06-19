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Dünya
BBC 19.06.2025 06:35

Evde sahte klinik açtı, internetten okuduklarıyla diş çekip kanal tedavisi yaptı

Çekya’da bir sahte dişçi ile iki yardımcısı, internette okudukları bilgilerle onlarca hastaya müdahale ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evde sahte klinik açtı, internetten okuduklarıyla diş çekip kanal tedavisi yaptı

Polis, 22 yaşındaki zanlının iki yıl önce Havlickuv Brod kentindeki evlerinde, ailesiyle birlikte ruhsatsız bir diş kliniği açtığını ve "gerekli hiçbir mesleki bilgiye sahip olmadan" hastaları tedavi ettiğini açıkladı.

Zanlının, internetten edindiği bilgilerle diş çektiği, karmaşık kanal tedavileri yaptığı ve anestezi uyguladığı belirtildi. Polis, sahte dişçinin bir kadın hemşire ve diş protezi üreten bir erkek ile birlikte çalıştığını duyurdu.

Yasadışı klinikte şimdiye kadar onlarca hasta tedavi edilirken, zanlıların bu yolla yaklaşık 4 milyon Çek korunası (yaklaşık 185 bin dolar) kazandıkları tespit edildi.

"Ülkede her yıl ortalama 10 sahte dişçi vakası"

Polisin açıklamasında, 50 yaşındaki kadının sağlık sektöründe çalıştığı, bu sayede temin ettiği dolgu malzemeleri, yapıştırıcı, diş kalıbı maddeleri ve temizlik ürünlerini klinikte kullandığı aktarıldı. 44 yaşındaki erkek ise diş protezlerini hazırlıyordu.

Üç zanlı da bu ay başında gözaltına alındı ve yasadışı ticari faaliyet yürütmek, kara para aklamak, saldırı teşebbüsü, yasa dışı ilaç temini ve hırsızlık suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Zanlılar suçlarını kabul etti. Savcılığa göre, suçlamalar sekiz yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Çek Diş Hekimleri Odası Başkanı Roman Smucler, ülkede her yıl ortalama 10 sahte dişçi vakasının bildirildiğini söyledi. Smucler, "Bugün iki başvuru daha aldım, yani sadece bugün Çekya’da üç sahte dişçi vakası var" dedi.

Geçtiğimiz yıl Çek parlamentosu, AB dışından gelen diş hekimlerinin ülkede çalışmasını kolaylaştıran bir yasayı kabul etmişti.

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Ağız ve Diş Bakımı Çekya
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