Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2025 05:49

Katil İsrail'in, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 18 Filistinli yaralandı

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi yaraladı, bazı evleri askeri kışlaya dönüştürdü.

Katil İsrail'in, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 18 Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, katil İsrail askerlerinin baskın yaptığı yerler, Nablus, Cenin, Beytüllahim, Ramallah, Kudüs ve El Halil oldu.

Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampındaki baskında 16 Filistinli yaralandı, bazı evler, ev sahipleri zorla tahliye edildikten sonra askeri kışlaya çevrildi.

Nablus'un Aynabus köyünde ise 2024'te "ateş açarak 8 İsraillinin yaralanmasına sebep olduğu" gerekçesiyle öldürülen bir Filistinlinin ailesinin evi kuşatıldı ve yıkım hazırlıklarına başlandı.

Cenin'de Yabed ve Rummane kasabaları basıldı. Yabed'deki baskın sırasında bir genç elinden ve karnından şarapnelle yaralandı. Askerler ayrıca, bisikletiyle oynayan bir çocuğa saldırdı, bazı evlerin de güvenlik kameralarına el koydu. Rummane'de ise 11 ev askeri kışlaya dönüştürüldü.

Ramallah'ın batısındaki Deyr Kıddis kasabasında daha önce gözaltına alınmış Filistinlilerin evleri basıldı.

Kudüs'ün kuzeydoğusunda Annata kasabasının ana girişi basıldı ve buraya Filistinlilerin hareketlerini kısıtlamak ve kasabalar arasındaki coğrafi bağlantıyı kesmek için demir bir bariyer yerleştirildi.

Soykırımcı İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir grup Filistinli işçiye ateş açarak birini dizinden yaraladı.

El Halil'de pek çok mahalleye eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda evlerde arama yapıldı ve ana yollar trafiğe kapatıldı.

Yatta kasabasında İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı, bunlardan birinin otomobiline el koydu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise bölgede çobanlık yapanlara saldırdı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Trump'ın, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Sam Altman: Meta, OpenAI çalışanlarını 100 milyon dolarlık tekliflerle cezbetmeye çalışıyor
06:56
İsrail yanlısı hackerlar, İran’ın en büyük kripto borsasından 90 milyon dolar çaldı
06:49
Bilim insanları uyardı: 1,5 derece hedefi için karbon bütçesinde yalnızca 2 yıl kaldı
06:46
Air India kazasında acil güç sisteminin çarpışmadan önce devreye girdiği tespit edildi
06:54
Yavru köpeği severken, tırmalama sonucu hayatını kaybetti
06:38
Evde sahte klinik açtı, internetten okuduklarıyla diş çekip kanal tedavisi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
FOTO FOKUS
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ