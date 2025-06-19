Katil İsrail'in mayıs ayındaki saldırılarında Gazze'de 12 gazeteci yaşamını yitirdi

Filistin Gazeteciler Sendikası, katil İsrail'in, mayıs ayında Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

Soykırımcı İsrail ordusunun, mayıs ayı boyunca 137 ihlal gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, bunların, öldürme, yaralama, darbetme, gözaltına alma, alıkoyma, basın ofislerini yıkma şeklinde gerçekleştiği ifade edildi.

Buna göre, Katil İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze'de geçen ay 12 gazeteci öldü, Batı Şeria ve Gazze'de 9 gazeteci açılan ateş ya da şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çoğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan ve yaklaşık 100'ü kuzeyinden olmak üzere yaklaşık 250 gazeteci yerinden edildi. Yerinden edilme nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden gazetecilerin hayatları da riske girmiş oldu.

Gazze Şeridi'nde 4 uydu kanalının ofislerinin bulunduğu bir bina hedef alınarak yıkıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gazetecilere yönelik 14 darp gerçekleştirildi, gazetecilerin 64'ü alıkonuldu ve çalışması engellendi, 15'i de göz yaşartıcı gaza maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 6 Haziran'da yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedilmişti.