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Dünya
TRT Haber 19.06.2025 01:00

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran-İsrail çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "İsrail'in güvenliği ve İran'ın çıkarları güvence altına alınabilir" dedi. Ukrayna savaşına da değinen Putin, İstanbul müzakereleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu belirtti.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı.

Putin İran'da halkın rejimin etrafında kenetlendiğini söyledi. Düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramalıyız diyen Rusya lideri İran'ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkı olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail ile temas halinde olduklarını belirten Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna savaşı ve Batı ile yaşanan gerilime de değinen Putin, İstanbul müzakereleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu belirtti.

Rusya'nın NATO'ya saldıracağı iddiası saçmalık diye konuşan Putin, Trump'ın "Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı olmazdı" demekle haklı olduğunu söyledi.

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