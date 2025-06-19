ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde görevli bazı diplomatların tahliyesine başlandı

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti.

Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

Huckabee gün içinde, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyurulmuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.