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Dünya
AA 19.06.2025 06:33

Trump: İran'a saldırma konusunda karar vermedim, savaşta işler değişir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.

Trump: İran'a saldırma konusunda karar vermedim, savaşta işler değişir

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği güne atıfta bulunan Trump, yoğun ve yıkıcı bir gecenin yaşandığını ve sonrasında çatışmaların büyüdüğünü anlattı.

ABD Başkanı, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise "Ben dahil olmak istemiyorum." şeklinde net bir ifade kullandı.

Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten Trump, "Birazdan Durum Odası’nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız." dedi.

"İranlılar Beyaz Saray'a gelmek istediler ama artık çok geç"

İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyen ABD Başkanı, "İranlılar Beyaz Saray’a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor." şeklinde konuştu.

Ancak Trump daha sonra, "Onlarla görüşmeye kapıyı kapatıyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır" diye yanıt verdi ve İran'ın yeniden talep etmesi halinde onların Beyaz Saray'a gelebileceğini ifade etti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunan Trump, uzun zamandır İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran'la olası bir anlaşma için Fordo nükleer zenginleştirme merkezinin ortadan kaldırılmasının bir ön koşul olup olmadığı sorusuna, "Hayır. Bunu yapma kapasitem var, ama bu yapacağım anlamına gelmez." diye yanıt verdi.

Trump, savaşmak ile İran'ın nükleer silaha sahip olması arasında seçimi kıyasladı

ABD Başkanı Trump, şöyle konuştu:

"Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorsanız, o zaman bana karşı çıkmalısınız. Ama kimse bunun sorun olmadığını düşünmüyor. Ben savaşmak istemiyorum. Ama savaşmakla İran'ın nükleer silaha sahip olması arasında bir seçim yapmak gerekirse, yapmanız gerekeni yapmalısınız. Belki savaşmak zorunda kalmayız. İsrail bu konuda çok iyi bir iş çıkardı, ama ne olacağını göreceğiz. Sonuç olarak İran, nükleer silaha sahip olamaz."

Beyaz Saray'da bugün Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Trump, Munir ile İsrail-İran gerilimini ele aldıklarını söyledi.

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