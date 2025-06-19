Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2025 06:17

ABD, öğrencilerin vize başvurularını, sosyal medya hesaplarının incelenmesi kaydıyla yeniden başlatacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan sürecin yeniden başlatıldığını bildirdi.

ABD, öğrencilerin vize başvurularını, sosyal medya hesaplarının incelenmesi kaydıyla yeniden başlatacak

ABD haber sitesi Politico'nun ulaştığı duyuruya göre, yabancı öğrenciler için durdurulan vize başvuruları yeniden açıldı, bununla birlikte başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.

Bakanlığın büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği duyuruda, "siyasi aktivizm geçmişi gösteren başvuru sahiplerini" işaretlemeleri ve "ABD'de bu tür faaliyetlere devam etme olasılıklarını göz önünde bulundurmaları" talimatı verildi.

Duyuruda, konsolosluk görevlilerinden, başvuranların internet paylaşımlarında "ABD'nin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi" olup olmadığının incelenmesi istendi.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden ayrıca, başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini talep etti.

Bakanlığın duyurusunda, başvurularda incelenmesi gerekli alanla ilgili kullanılan “çevrim içi varlık” ifadesi, sosyal medya etkinliğinden daha fazlası olarak tanımlanırken, yasal ve düzenleyici ticari bilgi ile analizlerin küresel sağlayıcısı olarak hizmet veren LexisNexis dahil veri tabanlarındaki bilgileri de içeriyor.

POLITICO, mayıs ayında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili "daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar" öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaşmıştı.

ETİKETLER
ABD Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 18 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Sam Altman: Meta, OpenAI çalışanlarını 100 milyon dolarlık tekliflerle cezbetmeye çalışıyor
06:56
İsrail yanlısı hackerlar, İran’ın en büyük kripto borsasından 90 milyon dolar çaldı
06:49
Bilim insanları uyardı: 1,5 derece hedefi için karbon bütçesinde yalnızca 2 yıl kaldı
06:46
Air India kazasında acil güç sisteminin çarpışmadan önce devreye girdiği tespit edildi
06:54
Yavru köpeği severken, tırmalama sonucu hayatını kaybetti
06:38
Evde sahte klinik açtı, internetten okuduklarıyla diş çekip kanal tedavisi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
FOTO FOKUS
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ