Ülke genelinde 9 eyalet valisi, 37 belediye ve 224 ilçe başkanlığı için kurulan 298 bin 939 sandıkta kayıtlı seçmenler, yerel saatle 07.00’den 13.00’e kadar oy kullandı.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı seçim bölgelerinde, sandık merkezlerinde oy verme işlemi esnasında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

20 ulusal partinin yer aldığı ve 100 milyon 359 bin 152 kayıtlı seçmenin bulunduğu yerel seçimlerin resmi sonuçlarının 20 Aralık’a kadar açıklanması bekleniyor.

Bazı siyasi partilerin uzlaşarak belirlediği ortak adaylar ile bağımsız adayların da yarıştığı yerel seçimde, yüzde 77,5’lik katılım öngörülüyor.