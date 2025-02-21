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Dünya
AA 21.02.2025 05:49

Elon Musk Fed'i de denetleyebileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankasını da denetleyebileceklerini ifade etti.

Elon Musk Fed'i de denetleyebileceklerini söyledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenmesine yönelik ifadelerini tekrarlayan Musk, buradaki altınların ABD halkının olduğunu vurguladı.

Musk, FABD Merkez Bankası'nı (Fed) de denetlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Evet, tabii." yanıtını verdi.

İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.

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