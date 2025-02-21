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Ekonomi
AA 21.02.2025 02:35

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzattı.

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı
[Fotoğraf: Arşiv]

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart'ta sona erecek benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Benzin üreticilerine yönelik muafiyetin ise devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rafinerilerin ve rafinerilere sahip petrol şirketlerinin yakıt ihraç etmelerine izin verilecek." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları nedeniyle hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

ETİKETLER
Benzin İhracat Petrol Rusya Yakıt
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