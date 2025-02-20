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Gündem
AA 20.02.2025 19:44

Cevdet Yılmaz: TL'ye güven arttıkça rezervlerimiz rekor üzerine rekor kırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Türk lirası varlıklara güvenin artması ve ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin olumlu seyretmesi neticesinde rezervlerimiz de rekor üzerine rekor kırmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: TL'ye güven arttıkça rezervlerimiz rekor üzerine rekor kırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyguladıkları politikaların olumlu çıktılarını almaya devam ettiklerini belirtti.

Bir yandan KKM bakiyesini azaltırken, bir yandan rezervleri güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, başından itibaren geçici bir tedbir olarak tasarlanan KKM'den çıkış sürecinin finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan, kademeli olarak gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Rezervlerimizin güçlenmesi, Türkiye'ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkiliyor"

KKM'de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasıyla, son haftaların en büyük düşüşünün yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"KKM'nin zirveye ulaştığı Ağustos 2023 tarihinden bu yana hesaplardaki erime 100 milyar doların üzerine çıkmış ve 14 Şubat haftası itibarıyla 25,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Söz konusu gerilemeye karşın, politikalarımızın etkinliği sayesinde KKM bakiyesinden dövize geçiş oranı sınırlı seviyede kalmıştır. Türk lirası varlıklara güvenin artması ve ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin olumlu seyretmesi neticesinde rezervlerimiz de rekor üzerine rekor kırmaya devam etmektedir. Brüt rezervlerimiz 14 Şubat haftası itibarıyla 173,2 milyar dolar seviyesine çıkarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır.

Rezervlerimizin güçlenmesi, KKM bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artması, devam etmekte olan dezenflasyonist süreci desteklerken, Türkiye'ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edecektir."

Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

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