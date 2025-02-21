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Türk Dünyası
AA 21.02.2025 02:17

Irak'taki Türkmenlerden 'görev dağılımındaki haksızlığa' tepki

Irak Türkmen Cephesi, Irak'ın Kerkük kentindeki yerel idarede önemli görevlerden Türkmenlerin uzaklaştırmasına tepki gösterdi.

Irak'taki Türkmenlerden 'görev dağılımındaki haksızlığa' tepki
[Fotograf: AA]

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, basına yaptığı açıklamada, "Kerkük'te Türkmenlerin görev dağılımında haksızlığa uğradığını" söyledi.

Vindavi, kentteki siyasi anlaşmalara göre yıllardır Kerkük Polis Müdür Yardımcılığı ve Kerkük Ziraat Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunan Türkmen yetkililerin görevlerinden uzaklaştırıldığını belirtti.

"Bu talihsiz gelişmelere sessiz kalmayacağız1

Bu görevlere Türkmenlerin yerine başka etnik gruplardan isimlerin atandığını belirten Vindavi, bu gelişmeleri şiddetle kınadıklarını aktardı.

Irak'taki Türkmenlerden 'görev dağılımındaki haksızlığa' tepki

Kerkük'ün sıkıntılı siyasi bir süreç geçirdiğini belirten Vindavi, görev dağılımında kentteki tüm etnik grupların eşit haklara sahip olmasının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrıda bulunan Vindavi, "Kerkük'te Türkmenlere yönelik haksızlık ve önemli görevlerden uzaklaştırma politikalarına dur demesini" istedi.

Vindavi, Kerkük'te yerel yönetimin ancak istisnasız tüm tarafların ortak bir idarede yer almasıyla başarıya ulaşacağını kaydetti.

"Bu talihsiz gelişmelere sessiz kalmayacaklarını" ifade eden Vindavi, tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

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