Açık -6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 21.02.2025 02:13

Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Türk Kayak Kupası düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden kayakçıların katıldığı Birinci Türk Kayak Kupası-2025 turnuvası Özbekistan'da düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Türk Kayak Kupası düzenlendi

Türk Kayak Kupası-2025, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında Özbekistan'ın Amirsoy, Azerbaycan'ın Şahdağ, Kazakistan'ın Çimbulak ve Türkiye'nin Uludağ kayak merkezlerinin aralarında bulunduğu Türk Kayak Merkezleri Birliğinin kurucu üyelerince tertip edildi.

Turnuvanın açılışına, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Alişir Salomov ve Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov'un yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan kayak merkezleri temsilcileri ile bu ülkelerden gelen sporcular katıldı.

50'den fazla sporcu yarıştı

Taşkent yakınlarındaki Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlenen turnuvada 50'den fazla sporcu yarıştı. TDT ülkeleri arasında bu yıl ilk defa düzenlenen turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Türk Kayak Kupası düzenlendi

Türk Kayak Kupası'nın düzenlenmesi inisiyatifi, Bişkek'te geçen yıl düzenlenen TDT Zirvesi'nde, üye ülkelerin devlet başkanları tarafından onaylanmıştı.

ETİKETLER
Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası
Sıradaki Haber
Türk Devletleri Teşkilatı yeni üye devletleri kabul edecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:50
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
03:11
Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 6 ay uzattı
02:30
KKTC'den İstanbul'a uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi
02:20
Irak'taki Türkmenlerden Kerkük'te 'görev dağılımındaki haksızlığa' tepki
01:58
İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksattı
00:17
Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar molası
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar molası
FOTO FOKUS
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ