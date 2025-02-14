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Türk Dünyası
İHA 14.02.2025 17:38

Irak’ın bir şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Irak'ta Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin yoğun yaşadığı ve ikinci etnik grup olduğu Selahaddin şehrinde Türkçe’nin resmi dil olduğunu duyurdu.

Irak’ın bir şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin vilayette ikinci büyük etnik grup olduğunu belirterek, il sınırları içinde Arapça ve Kürtçe’nin yanında Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesini onayladı.

Irak Meclisi eski Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Irak’ta üçüncü etnik köken konumunda bulunan Türkmenlerin doğal bir hakkı olduğunu savundu.

 

"Türkmenler haklarını almalı"

Türkçe’nin şehirde resmi dil olarak kabul edilmesinin doğal ve anayasal hak olduğunu ve bu hakların çiğnendiğini dile getiren Terzi, "Gerçekten de bu anayasa çerçevesinde, anayasada tespit edilen üçüncü temel unsuru oluşturan Türkmenlerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde Türkmenler haklarını almalıdır" İfadelerini kullandı.

Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi adımının Selahaddin İl Meclisi Türkmen üyesi Atıf Tuzlu tarafından atıldığını belirten Terzi "Bu süreçte ilk adımı atan Selahaddin İl Meclisi üyesi Atıf Tuzlu Türkmencenin resmi bir dil olması için yapmış olduğu öneri kabul görüldü. Hamdolsun bu adım gerçekleşti ve artık resmi kurumlar arasındaki yazışmalarda Türkçe de kullanılacak" dedi.

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