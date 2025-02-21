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Dünya
AA 21.02.2025 02:30

KKTC'den İstanbul'a gerçekleştirilecek uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a bugün gerçekleştirilecek uçak seferleri Türkiye'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

KKTC'den İstanbul'a gerçekleştirilecek uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ercan Havalimanı'ndan İstanbul varışlı uçak seferlerinin cuma günü tamamı, cumartesi ve pazar günleri ise bir bölümü iptal edildi.

İptallerle ilgili yolcuların hava yolu şirketleriyle temas kurması gerektiğini vurgulayan yetkililer, gelişmeler konusunda bilgi verileceğini kaydetti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı açıklamada, iptal edilen seferlerin İstanbul'daki kar yağışıyla alakalı olduğunu, yolcuların mağdur olmamaları için hava yolu şirketleriyle işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi.

"İstanbul dışındaki diğer kentlere uçuşlar sorunsuz gerçekleştiriliyor"

Bakan Arıklı, KKTC'de hava koşullarının uçak seferleri için uygun olduğunu fakat varış noktası İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle iptallerin yaşandığına işaret ederek, "Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin de bir an önce normale dönmesini umut ediyoruz." dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'nin İstanbul dışındaki diğer kentlerine uçuşların sorunsuz gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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