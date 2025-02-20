Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu darp etti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Tubas'ın doğusundaki Hirbet Yarza'da Faris ve Ömer Muhammed Deragime isimli iki kardeşi darp ederek yaraladığı belirtildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail güçlerinin bölgedeki vatandaşların çadırlarına baskın düzenlediği ifade edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında çadırdaki bir ailenin tüm fertlerini alıkoyduğu, çadırda arama yaptığı ve iki çocuğu darp ettiği aktarıldı.

Öte yandan WAFA'nın haberinde ayrıca, bir İsrail askerinin Ramallah kentinin doğusunda bir toplu taşıma aracının içine göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu aracın içindeki çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.