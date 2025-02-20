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Dünya
AA 20.02.2025 21:49

Zelenskiy: ABD ile yatırım ve güvenlik alanında güçlü ve faydalı bir anlaşmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır." dedi.

Zelenskiy: ABD ile yatırım ve güvenlik alanında güçlü ve faydalı bir anlaşmaya hazırız
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır."

Zelenskiy, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.

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