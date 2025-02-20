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Dünya
AA 20.02.2025 21:40

ABD'li yetkili, Trump'ın Gazze planının "Zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Trump'ın Gazze planının Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını" savundu.

ABD'li yetkili, Trump'ın Gazze planının "Zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia etti
[Fotograf: AA]

Witkoff, Miami'deki bir konferansta İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve Trump'ın Gazze planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülecek müzakerelerin zor geçeceğini belirten Witkoff, ancak umutlu olduğunu dile getirdi.

Hamas'ın Gazze'de yönetimde kalmamasının İsrail'in "kırmızı çizgisi" olduğunu söyleyen Witkoff, ikinci aşamaya geçmek için aşılması gereken bazı konular olduğunu kaydetti.

Witkoff, Trump'ın Gazze planının yanlış anlaşıldığını iddia ederek, bunun Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını iddia etti.

Bu planın Filistinlilerin Gazze'de mi yoksa "daha iyi bir yerde mi yaşamak istedikleriyle alakalı olduğunu" savunan Witkoff, ABD Başkanının planın "yanlış anlaşıldığını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

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