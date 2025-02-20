Az Bulutlu -3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.02.2025 21:10

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 36 askeri hava aracı ve 8 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 36 askeri hava aracının tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 36 askeri hava aracı ve 8 gemi görüldü
[Fotograf: AA]

Bu araçlardan 29'unun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen "orta çizgi"yi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" olarak ilan ettiği alanın kuzey, orta, güneybatı ve güneydoğu bölgelerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 8 savaş gemisinin tespit edildiği bilgisi de paylaşılırken, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği kaydedildi.

Bakanlık, dün de toplam 56 hava aracının uçuşunun tespit edildiğini, bunlardan 48'inin "orta çizgi"nin ötesine geçtiğini ve ADIZ'da uçtuğunu bildirmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

ETİKETLER
Tayvan Çin
Sıradaki Haber
ABD Başkan Yardımcısı: Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
ABD'li yetkili, Trump'ın Gazze planının "Zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia etti
21:40
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
21:37
Fidan, Güney Afrika'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi
19:43
Cevdet Yılmaz: TL'ye güven arttıkça rezervlerimiz rekor üzerine rekor kırıyor
19:31
Heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden kepçeyle kurtarıldılar
19:32
ABD Başkan Yardımcısı: Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz?
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı
FOTO FOKUS
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
Altun'dan "Suriye" paylaşımı: Adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ