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Dünya
AA 20.02.2025 18:42

Zelenskiy ve Kellog'un basın toplantısı iptal edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg’un Kiev’de yapacağı basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edildi.

Zelenskiy ve Kellog'un basın toplantısı iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'de yapacağı basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, Kellogg ile Kiev'de düzenlenmesi planlanan basın toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Nikiforov, basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiğini duyurdu.

Ukrayna basınına göre, Nikiforov, toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Amerikan tarafının talebi üzerine görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sadece görüntü almasına izin verileceğini kaydeden Nikiforov, görüşme sonunda açıklama olmayacağını, soru ve cevap alınmayacağını belirtti.

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