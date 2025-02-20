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Dünya
AA 20.02.2025 21:58

Trump'ın danışmanı: Trump, Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden hayalkırıklığı içinde

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz "Başkan Trump, Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde" diye konuştu.

Trump'ın danışmanı: Trump, Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden hayalkırıklığı içinde
[Fotograf: AFP]

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendiren Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklendi.

Waltz, 3 yıldır süren savaşın hiç başlamaması ve bugünlere gelmemesi gerektiğini belirterek, savaşın bu kadar uzamasında Ukrayna yönetiminin büyük rolü olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump'ın tek amacının savaşı sona erdirmek olduğunu ifade eden Waltz, savaşın bitmesinin tüm tarafların lehine olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklenen Waltz, "Başkan Trump, Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde. Zelenskiy eninde sonunda bu noktaya gelecektir ve umarım bu hızlı bir şekilde gerçekleşir." değerlendirmesini yaptı.

Waltz bir haber kanalında da Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açıklamalarını yumuşatması ve Trump'ın direttiği maden anlaşmasını geciktirmeden imzalaması yönünde çağrıda bulundu.

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