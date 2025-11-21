Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2025 21:50

EBU, "İsrail'in müdahale ettiği" iddiası sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'nda güncelleme yapacak

Avrupa Yayın Birliği (EBU), "İsrail hükümetinin son yarışmada müdahale ettiği" iddialarının ardından güven ve şeffaflığı güçlendirmek amacıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama sisteminde bazı güncellemeler yapacağını duyurdu.

EBU, "İsrail'in müdahale ettiği" iddiası sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'nda güncelleme yapacak

EBU'dan yapılan yazılı açıklamada, EBU üyeleriyle yapılan istişarelerin ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir dizi revizyona gidileceği bildirildi.

Açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama sistemindeki yapılacak güncellemelerle, güven şeffaflık ve izleyici katılımının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Güncellenen oylama talimatlarının, sanatçıların uygun şekilde tanıtımını desteklediği ancak "orantısız tanıtım kampanyalarını, özellikle de hükümet veya devlet kurumları dahil, üçüncü taraflarca yürütülen kampanyaları caydırdığı" aktarıldı.

Katılımcı yayıncı ve sanatçılar, oylama sonucunu etkileyebilecek üçüncü tarafların tanıtım kampanyalarına aktif katılmasının veya katkıda bulunmasının yasak olduğu ve sonuçları haksız şekilde etkilemeye yönelik her türlü girişimin yaptırımla sonuçlanacağı kaydedildi.

Jüri ve seyirci oyları arasında 50-50 oranında ağırlık dengesi oluşturulacak

Mayıs 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek yarışmada, ödeme yöntemi başına maksimum oy sayısının 20'den 10'a düşürüleceği duyuruldu. İzleyicilerin, birden fazla katılımcıya desteklerini aktif olarak paylaşmaya teşvik edileceği vurgulandı.

Müzik uzmanlarından oluşan profesyonel jürilerin, 2022'den bu yana ilk kez Yarı Finallere geri döneceği ve Büyük Final'de olduğu gibi jüri ve seyirci oyları arasında yaklaşık 50-50 oranında ağırlık dengesi oluşturulacağı bildirildi.

Tüm jüri üyelerinin, bağımsız ve tarafsız oy kullanacaklarını resmi bir beyanname ile imzalayacağı aktarıldı.

"Mevcut kurallarımızın uygulanmasını güçlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yarışmanın" tarafsızlığı ve bütünlüğünün" son derece önemli olduğunu belirtti.

Green, yarışmanın tarafsız bir alan olmaya devam etmesi ve araçsallaştırılmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bugün duyurduğumuz değişikliklerin yanı sıra şarkı sözleri veya sahne düzenlemeleri gibi yollarla yarışmanın kötüye kullanılmasını önlemek için mevcut kurallarımızın uygulanmasını da güçlendireceğiz. Ayrıca üyelerimizin şarkı yarışmasını tanımlayan kuralları ve değerleri tam anlamalarını ve bunlara uymaktan sorumlu olmalarını sağlamak için onlarla yakın işbirliği içinde çalışacağız."

Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS'tan eylülde yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin son şarkı yarışmasında müdahale ettiği ve etkinliğin siyasi bir araç olarak kullanıldığı kanıtlandı." ifadelerine yer verilmişti.

Avrupa'da birçok ülke, İsrail'in Eurovision'a katılmasını istemiyor

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bu ülkelerin aksine İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Yarışmayı düzenleyen EBU, 14 Ekim'de, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne almasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kasımda yapılması planlanan oylamanın aralığa ertelendiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Euro
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail, Gazze'nin doğusunda kontrolü altındaki bölgelerdeki binaların yıkımına yoğunlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
İspanya'da kömür madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı
22:22
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
21:46
Hamas: İsrail, Gazze'nin doğusunda kontrolü altındaki bölgelerdeki binaların yıkımına yoğunlaştı
21:04
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cesedini alıkoydu
20:28
Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
20:08
İstanbul'da 100 milyar lira kamu zararına neden olan 20 kişi tutuklandı
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
FOTO FOKUS
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ