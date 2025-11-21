Açık 9.5ºC Ankara
AA 21.11.2025 20:05

ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı

ABD'de bir evin çatısında el değmemiş halde bulunan 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı açık artırmada 9,12 milyon dolara alıcı buldu.

ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı

Heritage Auctions internet sitesindeki açıklamaya göre, bir çatı katında el değmemiş halde bulunan 1939 yılına ait orijinal Superman çizgi romanı, açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Açık artırmada, "şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat" rekorunu elde ederek 9,12 milyon dolara satılan çizgi romanın Kuzey Kaliforniya'da bir evin çatı katında bulunduğu belirtildi.

İnternet sitesi, durumu "çizgi roman koleksiyonculuğunun zirvesi" olarak nitelendirdi ve "olağanüstü korunmuş kopyanın" fiyatının, önceki 6 milyon dolarlık rekoru geride bıraktığını bildirdi.

Heritage Auctions yetkilisi Lon Allen, "popüler kültürde dönüm noktası" şeklinde nitelediği çizgi romanın bu kopyasının "benzersiz" olduğunu ifade etti.

Uluslararası çizgi roman sektöründe, eski yıllara ait ve iyi korunmuş kopyalarının "bulunması en zor örnekler" olduğu ve piyasada oldukça yüksek fiyata alıcı bulabildiği biliniyor.

ABD
