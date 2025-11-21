Açık 14.9ºC Ankara
AA 21.11.2025 17:17

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Biz burada hakem değiliz ancak Ukrayna'nın avukatıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, hakem değil Ukrayna’nın avukatı olduklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Biz burada hakem değiliz ancak Ukrayna'nın avukatıyız

Belçika’nın başkenti Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında kentte bulunan Wadephul, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Wadephul, ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik planı nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "bu planı Ukrayna ve Rusya arasında acilen görüşülmesi gereken konuların bir listesi olarak gördüğü" yanıtını verdi.

Bunu nihai bir plan olarak değerlendirmediğini aktaran Wadephul, ABD’nin her iki tarafı masaya getirmeye yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ukrayna’nın bu maddeler üzerinde güçlü bir müzakere pozisyonundan konuşmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Wadephul, şöyle devam etti:

"Hangi uzlaşmaları yapacağına karar verecek olan Ukrayna’dır. Rusya’nın aynı şekilde kendi kararlarını vereceği gibi. Biz burada hakem değiliz ancak biz Ukrayna’nın avukatıyız. Çünkü Ukrayna kendi özgürlüğünü ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunuyor."

Wadephul, Almanya’nın tutumunun bu konuda Avrupa’nın tutumu olduğunu ve Ukrayna’yı desteklediklerini kaydetti.

