Belçika'da Charleroi Havalimanı 26 Kasım'da yapılacak tüm uçuşları iptal etti

Charleroi Havalimanından yapılan açıklamada, 26 Kasım tarihinde Belçika genelinde grev yapılacağı, havalimanında görevli personelin de greve katılmasının beklendiği belirtildi.

Grev nedeniyle havalimanında operasyonların güvenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak sayıda personel bulunmayacağı, bu nedenle gidiş ve geliş yönlü uçuşların yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, hava yolu şirketlerinin, 26 Kasım'da Charleroi üzerinden planlanan uçuşlar için seçenekleri görüşmek üzere yolcularla irtibata geçeceği ifade edildi.

Dün de Brüksel Havalimanı yönetimi benzer bir karar almıştı.

Belçika'da sendikalar, hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde "Kasım Çağrısı" adı altında 3 günlük grev kararı aldı.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.