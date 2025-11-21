İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cesedini alıkoydu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus'un batısındaki Tel kasabasına gizlice sızarak Yunus Velid Muhammed Iştiyye (24) isimli bir Filistinlinin evini kuşatmaya aldı. Daha sonra da bölgeye askeri araçlar sevk edildi.

İsrail güçleri, kuşatmaya aldığı evin çevresinde ateş açmaya ve ses bombası atmaya başladı. Saldırıda yaralanan Iştiyye İsrail askerlerince gözaltına alındı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine de izin verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada, Iştiyye'nin hayatını kaybettiği ve cesedinin de alıkonduğu kaydedildi.