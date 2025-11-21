Açık 8.4ºC Ankara
Dünya
AA 21.11.2025 21:02

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cesedini alıkoydu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü ve cesedini de alıkoyduğu belirtildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cesedini alıkoydu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus'un batısındaki Tel kasabasına gizlice sızarak Yunus Velid Muhammed Iştiyye (24) isimli bir Filistinlinin evini kuşatmaya aldı. Daha sonra da bölgeye askeri araçlar sevk edildi.

İsrail güçleri, kuşatmaya aldığı evin çevresinde ateş açmaya ve ses bombası atmaya başladı. Saldırıda yaralanan Iştiyye İsrail askerlerince gözaltına alındı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine de izin verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada, Iştiyye'nin hayatını kaybettiği ve cesedinin de alıkonduğu kaydedildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
