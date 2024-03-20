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Dünya
AA 20.03.2024 15:13

DSÖ ve Sınır Tanımayan Doktorlar heyeti Gazze'deki Avde Hastanesi'ni ziyaret etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sınır Tanımayan Doktorlar'dan bir heyet, yakıt tedariki ve ihtiyaçların incelenmesi için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'ni ziyaret etti.

DSÖ ve Sınır Tanımayan Doktorlar heyeti Gazze'deki Avde Hastanesi'ni ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Hastane yetkililerinden Doktor Muhammed Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSÖ ve Sınır Tanımayan Doktorlar'dan bir heyetin durumu değerlendirmek, tıbbi malzeme ve ilaç sağlamak üzere Beyt Lahiya kasabasındaki hastaneye ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Heyetin, hastaneye yedek elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli 9 bin litre yakıtın yanı sıra hasta ve yaralılar için gerekli tıbbi malzeme ile ilaç temin ettiğini belirten Saliha, heyetin sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve İsrail saldırılarının neden olduğu yıkımın boyutları hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Doktor Saliha, heyetin hastanenin hizmetlerini sürdürebilmesi için yakıt, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikini sürdürme konusunda çaba gösterme sözü verdiğini belirtti.

Hastane personelinin yaşadığı sıkıntıların başında gelen gıda krizi konusunda heyeti bilgilendirdiklerini ifade eden Saliha, heyetten gerekli gıdanın hastaneye ulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruluşlarındaki gıda tedarik koordinatörleri ile iletişime geçme sözü aldıklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze kenti ve kuzeydeki hastanelerin çoğu hizmet dışı kalırken, bir kısmı da çok zor koşullarda basit sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

İsrail ordusunun 5 aydır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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