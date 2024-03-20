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Dünya
AA 20.03.2024 14:30

İsrail güçleri, Gazze'de Acil Durum Heyeti Müdürü Hataht'ı öldürdü

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Acil Durum Heyeti Müdürü Emcet Hataht'ı suikastle öldürdüğü duyuruldu.

İsrail güçleri, Gazze'de Acil Durum Heyeti Müdürü Hataht'ı öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze şehrinin güneydoğusunda bulunan Kuveyt Kavşağı'ndaki insani yardımı denetleyen Hataht, İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.

Saldırıda, Hataht'ın yanı sıra Gazze'deki insani yardımlar için görevli çok sayıda Filistinli de hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze'de Acil Durum Heyeti, insani yardımların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ulaşmasını sağlamak ve bölgeler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile işbirliği içinde çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin Kuveyt Kavşağı yakınında insani yardım bekleyen görevli Filistinlilerin, İsrail güçleri tarafından hedef alınması sonucunda 23 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail son iki gündür Gazze'de insani yardımın sağlanması ve ulaştırılmasıyla ilgili hükümet yetkililerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdı.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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