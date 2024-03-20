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Dünya
AA 20.03.2024 14:31

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin evine alıcı çıkmadı

Myanmar'ın eski lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin 15 yıl ev hapsinde kaldığı konutuna açık artırmada teklif gelmedi.

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin evine alıcı çıkmadı
[Fotograf: Reuters]

Yetkililer, Yangon kentinde bulunan ve Suu Çii'nin 1995'ten 2010'a kadar ev hapsinde kaldığı konutu için düzenlenen açık artırmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Evin önünde konuşan ve ismi belirtilmeyen mahkeme yetkilisi, "Teklif veren olmadığı için açık artırma sona ermiştir." ifadesini kullandı.

Suu Çii'nin evini önünde düzenlenen açık artırmaya gazeteciler, polisler ve bazı yetkililer dışında kimsenin gelmediği belirtildi.

En az 90 milyon dolara satışa çıkarılması kararı alınmıştı

Mahkeme, ocakta Suu Çii'nin "askeri yönetime karşı şiddet içermeyen mücadelesinin tarihi bir simgesi olarak" görülen evinin, en az 90 milyon dolara satışa çıkarılması ve elde edilecek paranın Suu Çii ile görüşmediği abisi arasında bölüştürülmesi kararı almıştı.

Suu Çii'nin avukatları, açık artırma kararına itiraz etmişti.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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