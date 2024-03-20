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Dünya
AA 20.03.2024 14:05

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 31 bin 923'e çıktı

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 104 artarak 31 bin 923'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 31 bin 923'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 166 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 104 Filistinli daha hayatını kaybetti, 162 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 923'e, yaralı sayısı da 74 bin 96'ya ulaştı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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