Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2024 14:50

Endonezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

Endonezya'nın Açe bölgesindeki Kuala Bubon sahili açıklarında onlarca Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne alabora oldu.

Endonezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Sahil kasabası Kuala Bubon'dan balıkçıların kıyıdan 16 mil mesafede alabora olan tekneye müdahalesi sonucu 6 Arakanlı Müslüman kurtarıldı.

Kurtarılan 6 kişi geçici barınaklara alınırken ölü, yaralı ve kayıp Arakanlı Müslüman sayısı bilinmiyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER
Endonezya Arakan Müslümanları
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, Gazze'de Acil Durum Heyeti Müdürü Hataht'ı öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Trabzon'da olaylı maç sonrası sahaya giren 2 kişi tutuklandı
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:47
AB, yeni Ukrayna fonundan 4,5 milyar euroluk ilk ödemeyi yaptı
15:44
Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong görevinden istifa etti
15:39
DSÖ: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sağlık hizmetlerine 410 saldırı oldu
15:46
Bakan Yerlikaya: Ölümlü kazaların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ