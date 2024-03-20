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Dünya
AA 20.03.2024 14:56

Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak

Yeni Zelanda hükümeti, "gençler arasında kullanımı endişe verici düzeye çıkan" tek kullanımlık elektronik sigaranın yasaklanacağını duyurdu.

Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak
[Fotoğraf: Getty Images]

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Casey Castello yaptığı açıklamada, ülkedeki genç nüfusun elektronik sigara kullanımındaki artışın, aileler, öğretmenler ve sağlık çalışanları için endişe verici düzeyde olduğunu söyledi.

Castello, reşit olmayanları elektronik sigara kullanımından uzak tutmak istediklerini ve bunun için yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Elektronik sigara kullanımını yasaklamayı öngören düzenlemede, 18 yaş altındakilere elektronik sigara satan ticari işletmelere 60 bin dolara kadar para cezası verilebileceği aktarıldı.

Elektronik sigaralarda çocuk güvenlik kilidi bulundurulmasının Ağustos 2023'ten itibaren zorunlu olduğu Yeni Zelanda'da, ürünün pazarlamasında "pamuk şeker", "çilek jöleli kek" gibi dikkati çekici isimlerinin kullanımı da yasaklanmıştı.

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