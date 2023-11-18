Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında: Almanya'yı uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz The Telegraph gazetesi, Erdoğan'ın Yahudilere yönelik soykırımla ilgili sözlerine atıfta bulundu. "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

İngiliz yayıncı BBC, "Berlin, sert İsrail eleştirileri ardından Erdoğan konusunda gergin" ifadesini kullandı.

Amerikan Politico, dergisi, "Erdoğan, Almanya'nın İsrail konusunda 'suçluluk psikolojisi' yaşadığını söyledi" başlığı ile okuyucu karşısına çıktı.

"Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'deki katliamına tarihi nitelikte açıklamalarla tepki gösterdi. pic.twitter.com/myP7q4Qzj6