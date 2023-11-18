Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında: Almanya'yı uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti dünya basınında geniş yer buldu.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Erdoğan'ın Yahudilere yönelik soykırımla ilgili sözlerine atıfta bulundu. "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.
İngiliz yayıncı BBC, "Berlin, sert İsrail eleştirileri ardından Erdoğan konusunda gergin" ifadesini kullandı.
Amerikan Politico, dergisi, "Erdoğan, Almanya'nın İsrail konusunda 'suçluluk psikolojisi' yaşadığını söyledi" başlığı ile okuyucu karşısına çıktı.
"Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar."— TRT HABER (@trthaber) November 18, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'deki katliamına tarihi nitelikte açıklamalarla tepki gösterdi. pic.twitter.com/myP7q4Qzj6
Fransız haber ajansı AFP, "Türkiye, Almanya için önemli oyuncu olduğunu kanıtladı" manşetini attı.
Fransız Le Figaro gazetesi "Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi" ifadesine yer verdi.
"Erdoğan Almanya'ya İsrail konusunda uyarılarda bulundu"
Alman Der Spiegel "Erdoğan'ın Berlin'e hassas ziyareti" başlığı ile Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.
Focus gazetesi, "Erdoğan, Başbakanlık ofisinde Almanya'ya İsrail konusunda uyarılarda bulundu" dedi.
Deutsche Welle Erdoğan'ın "Özgürce konuşabiliyorum çünkü İsrail'e hiçbir borcumuz yok" ifadesini kullandı.
Rus haber ajansı TASS, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin sorununun yalnızca iki devletli çözümü var" sözünü ön plana çekti.
Al Jazeera "Erdoğan ateşkes derken, Scholz İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor" ifadelerini kullandı.
Yunan Naftemporiki gazetesi "Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi" manşetini attı.
Kathimerini gazetesi, Erdoğan’ın “Yunanistan ile her sorunu üçüncü taraflar olmadan çözebiliriz” cümlesini manşetine taşıdı.
Ta Nea gazetesi "Düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı çoğaltmak istiyoruz" cümlesini başlığa çekti.
İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi de Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.