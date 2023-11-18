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Dünya
AA 18.11.2023 22:09

Pakistan'da hava kirliliğine önlem için yapay yağmur planı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur oluşturulması planlanıyor.

Pakistan'da hava kirliliğine önlem için yapay yağmur planı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Pakistanlı yetkililer Pencap'a bağlı Lahor kentinde artan hava kirliliğiyle mücadele için çeşitli önlemler aldı.

Yetkililer, önlemler kapsamında, Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıkladı.

Bu arada, Lahor genelinde tüm okulların cumartesi günleri kapalı olması, çarşı ve pazarların da 15.00’ten sonra açılması kararlaştırıldı.

Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.

Hava kalitesi "tehlikeli"

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Pencap eyaletine bağlı Multan'da hava kalitesi değeri 470, Lahor'da ise 214 olarak kayda geçti. Bu değerler, sırasıyla "tehlikeli" ve “çok sağlıksız” kategorilerinde yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehber, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.

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