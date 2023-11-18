Fransa'da halk yağmura rağmen Gazze için sokağa indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi talebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan gösteri, Millet Meydanı'nda sona erdi.

Fransız protestocular, gösteride, Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep etti.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e desteğini eleştiren göstericiler, Paris yönetimini İsrail'e suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Ellerinde "Katil İsrail, Macron Suç Ortağı" yazılı döviz taşıyan göstericiler, "Tek Bir Çözüm: Boykot ve Yaptırım", "Özgür Filistin" ve "Bu Çatışma Değil, Bu Soykırım" sloganları attı.

Yağmurlu havaya rağmen sokağa inen Parisliler, ellerindeki şemsiye ve Filistin bayrağıyla saatlerce yağmurun altında yürüdü.

Olumsuz hava koşullarına aldırmayan göstericiler, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerinin yer aldığı metrelerce uzunluktaki afişi Fransız siyasetçilerle taşıdı.

Afişi taşıyan göstericilerden Foued Meftah yaptığı açıklamada, Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla gösteriye katıldığını belirtti.

Meftah, "(Gazze'deki) Bu katliamda ölenlerin isimlerinin olduğu bu afişi taşıyoruz." dedi.

"Bugün hastaneler de hedef alınıyor"

Meftah, medyanın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri aktarma şeklini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Binlerce ölü var. Bunların isimleri var. Çoğunlukla çocuklardan, çok sayıda kadın ve masum sivillerden oluşuyor. Sadece diğer çocuklar gibi onlar da bu topraklarda yaşamak istiyorlardı. (Gazzelilerin) Huzur bulabilecek, tedavi görebilecekleri tek yer hastanelerdi ancak bugün hastaneler de hedef alınıyor."

Gösteriye Tsedek (Adalet) isimli sömürge karşıtı Yahudi Topluluk ile katılan Fransız Yahudi Nadav Joffe, "Filistin halkıyla, Gazzelilerle dayanışma içinde olduğumuzu göstermek ve derhal bir ateşkes talep etmek adına bu gösteriye katıldık." ifadesini kullandı.

Joffe, "Gazze'deki soykırımın ve uluslararası hakların ihlallerin sona ermesi" için ateşkes talep ettiklerini söyleyerek, durumun kızışarak bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemek gerektiğine işaret etti.

"İsrailli yetkililer Gazze'deki katliamı meşrulaştırmak adına dini metinleri saptırıyor"

"Gazze'deki etnik temizliğin son bulmasını" ve İsrail'e karşı uluslararası yaptırımların uygulanmasını isteyen Joffe, şu değerlendirmede bulundu:

"Yahudi olarak gelip protesto etmek oldukça önemli, çünkü, (Gazze'deki) etnik temizlik bizim adımıza, tarihimiz, inancımız, sembollerimiz saptırılarak yapılıyor. İsrailli yetkililer Gazze'deki katliamı meşrulaştırmak adına dini metinleri saptırıyor."

İsrailli yetkilileri Yahudi karşıtlığını ve Yahudi soykırımını kullanarak "Gazze’deki katliamları meşrulaştırmaya çalışmakla" suçlayan Joffe, "Fransız toplumuna, tüm Yahudilerin, koşulsuz bir şekilde İsrail apartheid devletini ve Filistinlilere yönelik sistematik suçlarını desteklemediğini göstermek ve söylemek" için de gösteriye katıldığını ifade etti.

Ülke genelinde Rennes, Clermont-Ferrand, Toulouse'un da aralarında olduğu farklı kentlerde de Filistin halkıyla dayanışma amacıyla ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi talebiyle gösteriler düzenlendi.