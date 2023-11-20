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Dünya
AA 20.11.2023 15:27

Cinsel istismar vakasını gizlemekle suçlanan Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı istifa etti

Almanya Protestan Kilisesi (EKD) Konseyi Başkanı Annette Kurschus, 1990'lı yıllarda bir kilise çalışanının karıştığı cinsel istismar vakasını örtbas ettiği ithamlarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cinsel istismar vakasını gizlemekle suçlanan Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı istifa etti

Siegen savcılığının, 1990'lı yıllarda Siegen bölgesinde eski bir kilise çalışanı hakkında cinsel istismar vakasını ve o dönem aynı kilisede görev yapan Kurschus'un bu vakayı örtbas edip etmediğini de soruşturduğu öğrenildi.

Kurschus, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman basınında yer alan hakkındaki suçlamaları reddederek, "Her iki kilise yöneticiliği görevimden istifa ediyorum." dedi.

Savcılık soruşturmasından ve suçlamalardan yeni haberdar olduğunu savunan Kurschus, "Bundan önce, şikayetçi olunan kişinin cinsel şiddet eylemleri hakkında hiçbir bilgim yoktu." diye konuştu.

Yaklaşık 20 milyon Protestan Hristiyan'ı temsil eden EKD'nin üzerindeki baskı son derece artmış ve EKD yetkilileri Kurschus ile aralarına mesafe koymuşlardı.

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